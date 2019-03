Fußball: Hamdi Salihi gab Rücktritt bekannt

Nach 235 Spielen und 122 Toren gab Hamdi Salihi das Ende seiner Karriere bekannt. Das Spiel am Wochenenede wird sein letztes sein.

Wiener-Neustadt-Angreifer Hamdi Salihi hat am Donnerstag das baldige Ende seiner Karriere bekanntgegeben. Der Stürmer habe beschlossen, “dass das kommende Heimspiel gegen Wacker Innsbruck II das letzte Spiel in meiner Karriere als Fußballprofi sein wird”, wurde der 35-jährige Albaner bei seiner Danksagung auf der Club-Webseite zitiert.

Einen Grund für die “intuitive Entscheidung” nannte der ehemalige Rapid- und Ried-Angreifer nicht. Er hatte zuletzt aber kaum mehr Einsatzminuten bekommen. Er wolle dem Fußball verbunden bleiben. “In den letzten Jahren habe ich sehr viel gelesen, studiert und Notizen gemacht, von denen ich glaube, dass sie in meiner Zukunft im Fußball sehr wertvoll sein werden.” In 235 Spielen in Österreichs erster und zweiter Liga hat Salihi 122 Tore erzielt.