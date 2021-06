Fußball: Gute Nachrichten für Austria-Wien-Präsident

Die ordentlichen Mitglieder scheinen bei Frank Hensel ein gutes Gefühl gehabt zu haben: Sie haben ihr Vertrauen im Hinblick auf den Präsidenten der Wiener Austria ausgedrückt, wie aus einer Aussendung des Fußball-Vereins hervorgeht.

Gleichsam am Ende einer turbulenten Saison ist Frank Hensel am Dienstag als Präsident von Fußball-Bundesligist Austria Wien für vier Jahre bestätigt worden. Bei der ordentlichen Generalversammlung in der Generali-Arena sprachen die ordentlichen Mitglieder dem 63-jährigen Deutschen ihr Vertrauen aus, wie der Verein in einer Aussendung mitteilte.

Fußball-Verein Austria bekommt neuen Vizepräsidenten

Ankündigung vom Präsidenten der Wiener Austria

Fußball: Austria Wien und Schulden

So will man den violetten Kahn aus den Turbulenzen wieder in ruhige Gewässer führen. Schließlich hat der Verein in den vergangenen Jahren - auch bedingt durch den Stadionausbau - Verbindlichkeiten in der Höhe von 78 Millionen Euro angehäuft. Alleine in der Saison 2019/20 schrieben die "Veilchen" ein Minus von 18,8 Mio. Euro. Die Lizenz für die kommende Spielzeit wurde dem Club erst in zweiter Instanz erteilt, mit Ende Juni beendet der langjährige Manager Markus Kraetschmer, zuletzt Vorstandsvorsitzender, seine Ära in Violett.