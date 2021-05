Fußball-EM: Offizieller Song von Martin Garrix, Bono und The Edge

Am 14. Mai soll der offizielle Song zur Fußball-EM erscheinen. Der Song wird "We Are The People We've Been Waiting For" heißen und wird von von Martin Garrix, Bono und The Edge produziert.

Fußball-Stimmung durch irisch-niederländische Musikpower: Produzent Martin Garrix (24) steuert zusammen mit Bono und The Edge von U2 den offiziellen Song zur Fußball-EM bei. "We Are The People We've Been Waiting For" soll am 14. Mai erscheinen, gaben die Musiker am späten Dienstagabend auf Instagram bekannt.

Martin Garrix und Bono bekennende Fußball-Fans

Der DJ aus dem Norden Hollands wurde 2013 mit seinem Dance-Track "Animals" bekannt. U2-Frontmann Bono (60) ist wie Garrix bekennender Fußball-Fan.

Die Europameisterschaft startet am 11. Juni und findet in elf Ländern statt. Österreich spielt in der Gruppe C mit den Niederlanden, der Ukraine und Nordmazedonien in Bukarest und Amsterdam.