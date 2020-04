Fußball-Bundesliga startet eventuell Mitte Mai

Mitte Mai könnte die Fußball-Bundesliga eventuell ihren Spielbetrieb wieder aufnehmen. Das erklärte Liga-Vorstand Christian Ebenbauer nach der Video-Clubkonferenz am Donnerstag auf einer Online-Pressekonferenz.

Bundesliga nur mit Geisterpsielen

Die Partien würden ausnahmslos ohne Zuschauer ausgetragen werden, pro Match wären laut Ebenbauer "minimal 161 Personen" im Stadion. Das Training in Kleingruppen könnte für die Oberhaus-Vereine und Cupfinalist Austria Lustenau nach den Angaben des Liga-Vorstands am Dienstag beginnen, also einen Tag nach der für Montag erwarteten Verordnung des Gesundheitsministeriums.