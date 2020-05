Fuß gebrochen: Wienerin mit Notarzt-Heli von der Rax gerettet

Bei einer Bergtour auf der Rax in NÖ überknöchelte eine 78-jährige Frau aus Wien und konnte nicht mehr weitergehen. Sie wurde mittels Notarzthubschrauber gerettet.

Eine 78-jährige Wienerin hat sich am Dienstag bei einer Bergtour im Rax-Schneeberggebiet (Bezirk Neunkirchen) den Fuß gebrochen. Sie überknöchelte laut Bergrettung Reichenau auf dem aufgrund von Windwürfen nur erschwert passierbaren Wegabschnitt in der Eng in der Nähe der Knofelebenhütte und wurde mit dem Notarzthubschrauber "Christophorus 3" per Tau gerettet.