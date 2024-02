Fußball: Rapid Wien schaffte Auswärtssieg beim WAC

Rapid Wien hat am Sonntag in der Fußball-Bundesliga den WAC auswärts mit 2:0 besiegt. Die Tore gingen auf das Konto von Marco Grüll (12.) bzw. Fally Mayulu (75.).

Bei strömendem Regen und schwierigen Platzverhältnissen erwischte Rapid vor knapp 4.000 Fans den besseren Start. Grüll zog in den Strafraum und wurde dort von Dominik Baumgartner gelegt, den dafür verhängten Strafstoß verwertete der künftige Werder-Bremen-Legionär sicher. In der Folge wurde der WAC dominanter und kam auch zu Chancen: Adis Jasic scheiterte ebenso an Rapid-Schlussmann Niklas Hedl (16.) wie Ervin Omic mit einem spektakulären Seitfallzieher (24.). Zudem hatten die Gäste Glück, als ein abgefälschter Schuss von Florian Rieder knapp am Tor vorbeikullerte (32.).