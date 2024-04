Fußball: Meisterchancen für rot-weiß-rote Legionäre

Marko Arnautovic (Inter Mailand) und Kevin Wimmer (Slovan Bratislava) durften sich in dieser Saison bereits über den Meistertitel freuen. Anderorts ist die Entscheidung noch nicht gefallen.

David Alaba (Real Madrid) und Aleksandar Dragovic (Roter Stern Belgrad) werden wohl bald folgen. Auch in Belgien, Dänemark, Griechenland und Kroatien sind österreichische Fußball-Legionäre mittendrin im Meisterkampf. Ein Überblick:

Wimmer und Arnautovic Meister

Slowakei: Kevin Wimmer hat den Anfang gemacht. Der oberösterreichische Verteidiger fixierte mit Rekordmeister Slovan Bratislava am 13. April den Meistertitel.

Italien: Marko Arnautovic holte am Montagabend seinen zweiten "Scudetto" mit Inter Mailand. Dank eines 2:1 im Stadtderby gegen AC Milan hat die Mannschaft von Simone Inzaghi vor den ausstehenden fünf Spielen 17 Punkte Vorsprung auf das zweitplatzierte Milan. Der 35-jährige ÖFB-Rekordteamspieler war mit Inter schon 2009/10 Meister, damals war er unter Trainer Jose Mourinho zu drei Kurzeinsätzen gekommen.

Titelsammler Alaba und Dragovic

Spanien: David Alaba wird wohl bald das Dutzend an Meistertiteln komplett haben. Der ÖFB-Teamkapitän, der sich am 17. Dezember das Kreuzband gerissen hat und die Saison vorzeitig beenden musste, liegt mit Real Madrid nach einem 3:2-Sieg gegen Barcelona am Sonntag elf Punkte vor dem Erzrivalen. Sechs Runden stehen noch aus. Alaba hat zehnmal mit Bayern München (2010, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021) und bisher einmal mit Real Madrid (2022) den Meistertitel geholt und ist damit erfolgreichster österreichischer Kicker im Ausland.