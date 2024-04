Fußball-Bundesliga: Nächste Runde im Streit zwischen Ilzer und Klauß

Die Debatte über vermutetes Ausspionieren von Rapid Wien durch Sturm Graz verschärfte sich im Kontext des Aufeinandertreffens beider Vereine am Mittwoch in der österreichischen Fußball-Bundesliga.

Sturm Graz-Coach Christian Ilzer verweigerte Rapid Wien-Trainer Robert Klauß vor dem 3:1-Erfolg seiner Mannschaft im Allianz Stadion die Begrüßung per Handschlag und äußerte sich nach dem Spielende deutlich kritisch gegenüber dem Deutschen. "Einen Trainer anzupatzen, ist in Österreich nicht üblich. Das sollte man ihm vielleicht einmal ausrichten", sagte Ilzer.

Sturm Graz-Coach Ilzer über Spionage-Vorwürfe von Klauß erbost: "Paranoia"

Stein des Anstoßes war eine Aussage von Klauß bei der Pressekonferenz am Dienstag, wonach Sturm Graz in den vergangenen Tagen einen Beobachter nach Wien schickte, der die Einheiten der Grün-Weißen von einer höheren Parkhaus-Etage eines an die Trainingsplätze angrenzenden Einkaufszentrums unter die Lupe nahm. "Sturm Graz ist eh bei jedem Training von uns anwesend. Sie versuchen, uns mit Spionen auszuspionieren, die sehen wir eh jedes Mal und schicken sie dann wieder weg", hatte Klauß auf dem Podium des Medienzentrums im Allianz Stadion mit einem Lächeln erklärt.

Tags darauf folgte am selben Ort eine heftige Reaktion von Ilzer. "Wir haben was Besseres zu tun, als uns ein Rapid Wien-Training von diesem witzigen Turm anzuschauen. Nicht jedes Auto, das dort oben mit einer Grazer Nummerntafel parkt, ist ein 'Spion' von Sturm Graz", sagte der Steirer und meinte außerdem in Richtung Klauß: "Wenn es ein Problem von seiner Seite gibt, dann kann er mich anrufen, wenn er irgendwo eine Paranoia hat. Meine Art, Dinge zu klären, ist von Mann zu Mann. Und nicht, eine Geschichte zu inszenieren und die über die Medien auszutragen."

Ilzer mit Einladung an Klauß für Sturm Graz-Training

Ilzer hat nach eigenen Angaben gar kein Interesse, bei einem Rapid-Training zuzuschauen. "Ich bin ein Fan von Offensivfußball. Er hat Rapid deutlich stabiler gemacht, aber wenn ich mir den xG-Wert (Anm.: gibt Aufschluss über die Anzahl von guten Torchancen) unter Zoki Barisic anschaue und unter Robert Klauß, dann ist da ein deutlicher Rückgang." Es folgte eine Spitze gegen Klauß wegen dessen Umstellung auf eine Dreierkette. "Wenn er dann eine andere Systematik spielt, so wie heute, dann ist da kein Automatismus drinnen. Da tut er sich vermutlich selbst keinen Gefallen."

Der 46-Jährige lud Klauß zu einem Sturm-Training ein. "Wenn er unbedingt will, soll er zu uns kommen. Aber da fährt er deprimiert nach Hause, weil da sieht er, mit welcher Intensität und welchem Engagement zu Werke gegangen wird." Er habe großen Respekt vor den Rapid-Spielern, betonte Ilzer. "Es waren immer harte Duelle, aber am Ende hat es immer das Shakehands gegeben. Das ist, was ich will. Der Bessere soll gewinnen. Ich brauche keinen, der eine Extrageschichte inszeniert mit einem scheinheiligen Lächler, das ist nicht mein Stil, davon bin ich kein Fan."

Ilzer: "Wir haben andere Dinge zu tun, als ein Training von Robert Klauß anzuschauen"

Erstmals zum Thema wurden die angeblichen Sturm-Spionagetätigkeiten am Tag vor dem 1:0 der Steirer gegen Rapid am vergangenen Freitag. Im Zuge dessen gab es laut Ilzer auch Gespräche mit Rapid-Verantwortlichen. "Ich habe gesagt, ich werde noch einmal mit meiner Analyseabteilung sprechen, dass keiner das Rapid-Training beobachtet. Ob davor was war oder nicht, kann ich nicht sagen. Ich habe es ihnen versprochen, dass keiner kommen wird, mein Wort zählt etwas. Wir haben andere Dinge zu tun, als ein Training von Robert Klauß anzuschauen", erklärte der Sturm-Coach.

Klauß wollte sich zu diesem Thema nicht mehr ausführlich äußern. "Ich interessiere mich generell mehr für meinen Verein, meine Mannschaft. Ich will nicht mehr Öl ins Feuer gießen, muss mit dem Vorwurf leben und kann trotzdem gut schlafen. Die Niederlage ärgert mich mehr als der Vorwurf."

Vor Duell gegen LASK: Rapid Wien nach erneuter Niederlage unter Druck

Die zweite Pleite gegen Sturm binnen sechs Tagen bedeutete für Rapid im Kampf um Platz drei einen schweren Schlag, wuchs doch der Rückstand des Vierten auf den Dritten LASK auf fünf Punkte an. Außerdem haben die Hütteldorfer die punktegleichen Klagenfurter und die einen Zähler zurückliegenden Hartberger im Nacken. Ein Sieg am Sonntag beim LASK wäre jedoch nicht nur aufgrund der Tabellensituation dringend nötig, er wäre auch ein Motivationsschub für das Cupfinale am Mittwoch gegen Sturm.

In diesem Match werden wohl Guido Burgstaller, Lukas Grgic und möglicherweise auch Leo Querfeld, die allesamt beim 1:3 fehlten, wieder dabei sein. In der Startformation dürfte auch Nenad Cvetkovic aufscheinen - der serbische Innenverteidiger gab nach überstandenem Kreuzbandriss und achtmonatiger Pause ein gelungenes Comeback bei den Profis. "Man hat schon gesehen, dass er uns mit seiner Präsenz helfen kann", sagte Klauß. Aus den jüngsten beiden Niederlagen gegen Sturm müsse man die richtigen Schlüsse ziehen, forderte der Rapid-Trainer. "Aber das Cupfinale ist dazu da, dass man mit allem, was man hat, reingeht. Die Spiele davor spielen nicht so eine große Rolle."