Fußball: Austria Wien dreht Partie gegen Hartberg

Die Wiener Austria hat am Samstag in der Fußball-Bundesliga hat trotz eines frühen Rückstands Hartberg mit 3:1 (1:1) besiegt.

Die Steirer verpassten es, einen großen Schritt in Richtung Meistergruppe zu tätigen. Mit 29 Punkten bleibt das Team von Trainer Markus Schopp aber Vierter. Die Austria verdrängte mit nun 24 Zählern auf dem Konto den WAC (23) vorläufig von Rang sieben. Die Wolfsberger empfangen am Sonntag Rapid (24).

Austria früh in Rückstand

Hartbergs einzige Neuverpflichtung Onurhan Babuscu stand nicht im Kader. Der nach vielen Wechselspekulation doch in der Steiermark gebliebene Entrup startete im Sturmzentrum und stellte seinen Torriecher gleich in der Anfangsphase unter Beweis. Eine Volley-Abnahme des Ex-Austrianers Dominik Prokop konnte Kos noch an die Stange parieren, den Abpraller stocherte Entrup über die Linie. Für die Austria war es das erste Gegentor in der Generali-Arena seit Anfang September.