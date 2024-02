Fußball: Aleksa Pejic von Rapid Wien zu Backa Topola

Aleksa Pejic geht von Rapid Wien zu TSC Backa Topola. Er kommt auf 36 Pflichtspiele für die Hütteldorfer.

Der SK Rapid hat nach Transferschluss in der Fußball-Bundesliga noch einen Abgang zu vermelden. Mittelfeldmann Aleksa Pejic verlässt die Wiener und wechselt in seine Heimat Serbien zum aktuellen Tabellendritten TSC Backa Topola. Das gab Rapid am Donnerstag bekannt. In der Vorsaison, seiner ersten in Hütteldorf, war Pejic zu einem großen Teil noch Stammspieler. In der laufenden Spielzeit kam der 24-Jährige nach Verletzungsproblemen bei den Profis nicht mehr zum Einsatz.