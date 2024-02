Für Tierfreunde: Tierschutzhaus Vösendorf ab sofort auch samstags geöffnet

Ab sofort öffnet das Tierschutzhaus Vösendorf auch samstags seine Pforten.

„Unsere Themenführungen laden dazu ein, unsere tierischen Schützlinge im persönlichen Rahmen kennenzulernen. Bei den Themenführungen Hunde, Katzen, Abenteuer Klein- & Nutztiere sowie Abenteuer Wildtiere & Exoten zeigen wir dir die verschiedenen Bereiche unseres Tierschutzhauses, informieren über unsere Arbeit und vermitteln Wissenswertes rund ums Tier“, informiert Tierschutz Austria Sprecher Jonas von Einem.

„Es können direkt Fragen an unseren Tierheimleiter oder unsere Tierpfleger:innen gestellt werden und man kann sich ein Bild davon machen, welche Tiere es in Vösendorf gibt und wie sie versorgt werden“, so von Einem. “Viele sind überrascht, wie groß das über 4 ha große Gelände ist und welche unterschiedlichen Tierarten im Tierschutzhaus zu finden sind (derzeit befinden sich über 1.500 Tiere dort).”