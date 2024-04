Fünfter Kultursommer Wien startet am 4. Juli

Der diesjährige fünfte Kultursommer Wien findet unter anderem in der Großfeldsiedlung in Floridsdorf, im Hyblerpark in Simmering und im Wilhelmsdorfer Park in Meidling statt.

Mit dem Programm wird das Bestreben des Festivals unterstrichen, Kulturangebote auch in den äußeren Stadtgebieten bereitzustellen und somit die Lebensqualität in den Bezirken zu verbessern. Zudem ziehe ein kulturinteressiertes Publikum beim Kultursommer in Wien den mobilen Bühnen in die verschiedenen Bezirke nach und entdecke auf diese Weise neue Stadtteile, wurde in einer Mitteilung bekannt gegeben.

Freier Eintritt bei Kultursommer Wien im Juli und August

Der diesjährige Kultursommer erstreckt sich vom 4. Juli bis zum 11. August und ist kostenfrei zugänglich. Neun temporäre Bühnen werden über verschiedene Stadtteile Wiens verteilt. Die Bekanntgabe des Programms erfolgt im Juni. In der abgeschlossenen Phase der Bewerbungen reichten über 3.000 Einzelkünstler und Gruppen ihre Vorhaben ein. Ein Gremium aus 15 Mitgliedern wählt daraus die Veranstaltungen aus.