Fünfjähriger zündelte mit Gasanzünder: Nebengebäude brannte lichterloh

In der Steiermark stand ein Lagergebäude in Vollbrand. ©APA/BARBARA GINDL (Symbolbild)

Ein fünf Jahre altes Kind hat am Montagabend in Gnas im Bezirk Südoststeiermark ein Feuer gelegt, was zu einem Großbrand in einem Nebengebäude auf dem Bauernhof seines Großvaters führte.

Die 31 Jahre alte Mutter war eben mit ihrem fünfjährigen Kind und dem Hund der Familie von einem Spaziergang heimgekehrt, als sie kurz das Wohnhaus betrat, um sich um den Hund zu kümmern. Diese Unachtsamkeit nutzte der Junge, um in die Scheune des Großvaters zu gelangen.

Fünfjähriger löste mit Gasanzünder Vollbrand aus

Dort spielte er mit einem Feuerzeug und entzündete einen Karton. Beim Aufflammen des Feuers geriet er in Panik, lief weinend zurück ins Haus und alarmierte seine Mutter. Diese alarmierte umgehend die Feuerwehr, während das Nebengebäude schnell lichterloh brannte. Etwa 90 Feuerwehrmänner und -frauen mit 14 Einsatzfahrzeugen waren im Einsatz, um den Brand zu löschen. Laut Angaben der Landespolizeidirektion Steiermark vom Dienstag gab es keine Verletzten. Die Höhe des entstandenen Schadens ist noch unbekannt.