Führerschein-Reform: EU-Staaten gegen Gesundheitschecks

Die Reform der EU-Führerscheinregeln hat zu einer Einigung der EU-Mitgliedstaaten geführt.

Gemäß dieser Einigung sollen Führerscheine alle 15 Jahre erneuert werden. Die Entscheidung über kürzere Erneuerungsfristen im Alter obliegt den einzelnen Ländern. Fahrtauglichkeitsprüfungen werden nicht verpflichtend sein und die EU-Staaten können stattdessen auf die Selbsteinschätzung der Fahrerinnen und Fahrer setzen, wie der Rat in einer Aussendung am Montag bekanntgab.

Gewessler gegen Gesundheitschecks bei Führerscheinerneuerung

Der mögliche Gesundheitscheck bei der Erneuerung des Führerscheins, wie er in einigen EU-Ländern üblich ist, hat in Österreich für Aufsehen gesorgt. Verkehrsministerin Leonore Gewessler (Grüne) äußerte sich ablehnend dazu vor dem heutigen Ratstreffen in Brüssel. Sie geht davon aus, dass solche Gesundheitsüberprüfungen auch nach den Verhandlungen mit dem EU-Parlament abgelehnt werden.