Für Umwelt und Nachhaltigkeit: Mit oikos in Wien aktiv einen Beitrag leisten

In Zeiten von "Friday's for Future" haben viele das Bedürfnis aktiv einen Beitrag zur Erhaltung des Planeten zu leisten. Die Non-Profit-Organisation oikos bietet Studierenden die Möglichkeit, eigene Projekte rund um das Thema Nachhaltigkeit zu starten und sich auf lokaler und internationaler Ebene auszutauschen. Der Verein hat weltweit 45 Standorte - auch in Wien befindet sich ein oikos-Sitz.

1987 in der Schweiz gegründet, liegt der Fokus von oikos in der Integration von Nachhaltigkeit bei der Ausbildung in den Bereichen Ökonomie und Management. So soll der Umweltgedanke künftig, wie selbstverständlich, nicht nur in den Studienplänen, sondern auch in Regierungs- und Geschäftsaktivitäten verankert sein.

Der globale Slogan von oikos lautet "Be informed, get involved, make a difference!" - so möchte man mit einer immer weiter wachsenden Community die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts lösen.

oikos-Events zum Thema Nachhaltigkeit

Am Campus der Wirtschaftsuniversität Wien gibt es dazu Events wie Expertengespräche, Filmabende und andere Veranstaltungen, die dazu dienen, die Community zu stärken, Wissen zu teilen und Bewusstsein zu schaffen.

International werden Events und Programme zur Entwicklung von Soft Skills, von Führungsqualitäten und zur Persönlichkeitsentwicklung angeboten.

oikos hat weltweit Standorte - etwa in Baku, Barcelona, Hamburg, New York und Hongkong. Auch weiterhin wird fleißig expandiert. Derzeit befindet sich ein Standort an der Harvard Universität in Boston in Entstehung.

Zu den internationalen Partnern gehören renommierte Organisationen wie die UN PRME und GRLI, mit denen das jährliche Flagship-Event "Future Lab" veranstaltet wird, das von dem großen Studierenden- und Alumninetzwerk gerne zum Networken genutzt wird.

oikos-Treffen in Wien

Wer schon öfter das Gefühl hatte, etwas verändern oder über gesellschaftspolitische Themen diskutieren zu wollen, wird herzlich eingeladen, an einer der folgenden Veranstaltungen in Wien teilzunehmen, um in oikos hineinzuschnuppern.

20. November ab 20:00 Uhr

Stammtisch im November

Dirtwater Café >> mehr

21. November ab 18:00 Uhr

oikos Talk: Purpose Economy and Sustainable Finance

WU Gründungszentrum >> mehr

03. Dezember ab 18:00 Uhr

Movie Night: The true cost

TC.0.01 >> Infos folgen

10. Dezember ab 18:000 Uhr

DIY Christmas Special

WU Gründungszentrum >> Infos folgen

14. Dezember ab 18:00 Uhr

Oikos Vienna Weihnachtsfeier

Dirtwater Café >> mehr

18. Dezember ab 20:00 Uhr

Stammtisch im Dezember

Dirtwater Café >> mehr