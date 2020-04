Für sechsfachen Bankräuber klickten die Handschellen

Im Bezirk Wels-Land klickten bei einem 40-Jährigen die Handschellen, der sechs Banken in ÖO und NÖ überfallen haben soll. Der Mann ist geständig.

Ein 40-Jähriger ist wegen sechs in Nieder- und Oberösterreich begangener Banküberfälle festgenommen worden. Der Mann wurde laut Polizeiangaben vom Donnerstag überführt, weil der Nachmieter seines früheren Wohnsitzes in Eberstalzell (Bezirk Wels-Land) bei Aufräumarbeiten drei gestohlene Nummernschilder gefunden hatte, die von den Beamten mit den Delikten in Verbindung gebracht wurden.