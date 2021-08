Für Schweinemäster könnte es besser laufen

Alles andere als perfekt sieht es in der EU seit Wochen für den Absatz von Schweinefleisch aus. Ein Bericht des Agrarischen Informationszentrums (aiz) erklärt, dass der Exportmotor nach Asien nicht gut läuft.

Dazu fällt der sommersaisontypische Durchhänger beim Angebot von Schweinernem kleiner aus als das Absatzminus in Drittstaaten. In Österreich ist von einem Sommerloch auf dem Fleischmarkt die Rede. Schlachter fordern vom Handel Absatz-Aktionen. Der Schweinepreis an der Börse sank zuletzt.