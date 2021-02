"Für menschliche Abschiebungspolitik": Schüler mit Brief an Regierung

Schüler aus mehr als 50 Einrichtungen haben sich mit einem Brief an die Bundesregierung gewandt. Darin fordern sie eine "menschliche Abschiebungspolitik". Vergangene Woche sei dies nicht der Fall gewesen.

Schüler und Schülerinnen aus mehr als 50 Einrichtungen in Österreich haben sich in einem gemeinsamen Statement gegenüber der Bundesregierung "für eine menschliche Abschiebungspolitik" ausgesprochen. "Wir setzen diesen Schritt, weil wir die menschenfeindlichen Abschiebungen als Schüler*innen nicht mittragen können und werden", hieß es dazu in einer Aussendung am Donnerstag. Anlass dafür waren die jüngsten Abschiebungen von Schülerinnen in den vergangenen Tagen.