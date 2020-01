Für Kinder und ErwachseneDas Winterprogramm auf Schloss Hof

Auf Schloss Hof gibt es auch im neuen Jahr ein abwechslungsreiches Winterprogramm. Hier gibt es die Events, die im Schloss im Jänner stattfinden.

An den Sonntagen gibt es zusätzlich um 13 Uhr eine Kinderführung durch das Schloss: Die kleinen Gäste unternehmen eine Zeitreise in das 18. Jahrhundert, probieren Barockkostüme an und schwingen das Tanzbein. Außerdem wartet die Ausstellung "Schaufenster Europa – Das Banat entdecken". Die Ausstellung bietet einen Einblick in den Alltag der Menschen im Banat, einer Kulturregion im Südosten Europas im heutigen Rumänien. Ausstellungsführungen werden täglich um 15.15 Uhr angeboten.