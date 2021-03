"Für ein schönes Leben": 18-Jähriger beging mindestens zwei Autodiebstähle in Wien

Eine Routinekontrolle von Polizisten in Wien-Floridsdorf hat einen 18-Jährigen vergangene Woche direkt in die Hände der Ermittler geführt. Wie sich herausstellte, soll der Jugendliche mindestens zwei Pkws gestohlen haben.

Am 24. Februar 2021 gegen 03:30 Uhr Früh ereignete sich ein Einbruch in einem Autohandel in Wien-Donaustadt, bei dem zwei zunächst unbekannte Männer zwei hochpreisige Fahrzeuge stahlen. Noch am selben Tag konnten die Ermittler eines der gestohlenen Fahrzeuge in einem Parkhaus wiederauffinden und sicherstellen.