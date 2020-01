Für den guten Zweck unterwegs: Ströck-Weihnachtsbim konnte 10.000 Euro sammeln

2019 war die Ströck-Weihnachtsbim bereits zum 15. Mal unterwegs. Dabei konnten 10.000 Euro Spendengeld gesammelt werden. Diese gehen an die Österreichische Gesellschaft für Chronisches Erschöpfungssyndrom.

10.000 Euro Spende übergeben

Die Weihnachtsbim der Wiener Linien und Ströck war 2019 bereits zum 15. mal unterwegs, um Spenden für den guten Zweck zu sammeln. Über 100.000 Euro an Spendengeldern konnten über die Jahre eingefahren werden. Diese gingen unter anderem an Wings for Life, die Kinderkrebshilfe Wien, die Rote Nasen Clowndoctors und das Kinderhospiz.

ME/CFS: Rund 25.000 Österreicher betroffen

Beim Chronische Erschöpfungssyndrom (ME/CFS) handelt es sich um eine schwere Multisystemerkrankung. Betroffene leiden dabei an schwerer, schmerzhafter Erschöpfung, Kopf- und Muskelschmerzen, Schlafstörungen, Schwindel, bis hin zu Sprachverlust und Bettlägerigkeit. In Österreich leiden rund 25.000 Menschen an dieser Krankheit, doppelt so viele wie an Multipler Sklerose.