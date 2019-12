Für das nachhaltige Christkindl: Der Wiener Geschenkesack der MA 48

Auch heuer wieder bietet die MA 48 den Wiener Geschenkesack an, um die Abfallberge unter dem Christbaum zu minimieren. Auch für die Sozialkomponente der Nachhaltigkeit wird etwas getan: Für die Endfertigung der Geschenksäcke wurde eine Behindertenwerkstätte beauftragt.

Erhältlich ist der Geschenkesack auf allen Wiener Mistplätzen, im 48er Tandler in Margareten und am Adventmarkt in den Blumengärten Hirschstetten. Der kleine Geschenksack kostet 4 Euro, der mittlere 6 Euro und die XL-Version 8 Euro. Im Kombi-Set gibt alle drei Größen um 15 Euro. Das Design wurde gewählt, um die wiederverwendbaren Säcken das ganze Jahr nutzbar zu machen.