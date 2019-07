Für 1 Milliarde: Kickl plante Grenzzaun um Österreich

Laut Kurier plante der ehemalige Innenminister Kickl einen Grenzzaun nach ungarischem Vorbild in Österreich. Die Kosten für das Projekt sollen dabei mit einer Milliarde Euro beziffert worden sein.

Ex-Innenminister Herbert Kickl wollte offenbar einen Grenzzaun nach ungarischem Vorbild in Österreich errichten. Das berichtet der KURIER in seiner morgen erscheinen Ausgabe und auf kurier.at. Im Innenministerium wurde dafür ein vertrauliches Projekt aufgesetzt, wie ein Insider dem KURIER berichtete. Kickl selbst bestätigte auf Anfrage entsprechende Pläne. So seien mehrere Maßmahnen geprüft worden, um einer weiteren Flüchtlingswelle zu begegnen.