Fünfjährige bei Serienunfall auf der A1 bei Enns verletzt

Bei einem Serienunfall auf der A1 bei Enns (Bezirk Linz-Land) in Fahrtrichtung Wien sind Freitagabend fünf Personen verletzt worden, darunter auch ein fünfjähriges Mädchen. Auslöser war ein abruptes Bremsen eines Wagens auf der dritten Spur. Dies führte zu Auffahrunfällen. Durch die Wucht des Aufpralls wurden Pkw zum Teil noch in andere Fahrzeuge auf der ersten und zweiten Spur geschleudert, so die Polizei.