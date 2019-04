Fünf vor Marathon: Vorsicht in der letzten Vorbereitungs-Phase

Am 7. April findet zum 37. Mal der Vienna City Marathon statt. Für viele Läufer hat jetzt die heiße Vorbereitungsphase begonnen. Dr. Marcus Hofbauer - Teamarzt des FK Austria Wien - gibt Tipps für die letzten Tage.

Dr. Marcus Hofbauer ist Facharzt für Unfall- und Sportchirurgie und seit Herbst 2018 neuer Teamarzt des Bundesliga Fußballvereines FK Austria Wien. Neben seiner Arbeit als Oberarzt im Wiener AKH ist er als ärztlicher Leiter der Privatordination “ArthroSportClinic” an der Privatklinik Döbling tätig. VIENNA.at gibt er Tipps, wie man noch das letzte Prozent bis zum Vienna City Marathon aus sich herauskitzeln kann.

Dr. Marcus Hofbauer: Letztendlich hängt der Erfolg beim Marathonlauf davon ab, auf welchem Fitness-Level man das Training startet. Blutige Anfänger, die zum ersten Mal einen Marathon laufen, empfehle ich auf jeden Fall eine intensive Vorbereitung auf die gesamte Laufstrecke von über 42 Kilometern. Denn der Körper, speziell das Herz-Kreislaufsystem, braucht Zeit sich im Laufmodus an neue, konstante Belastungen anzupassen. Dabei sollte man in langsamen Schritten versuchen, die Ausdauer aufzubauen. Mit Disziplin und Ausdauervermögen kann so im ersten Jahr ein 10 Kilometer-Lauf, im zweiten Jahr schon ein Halbmarathon und im dritten Jahr der große Run von über 42 Kilometern absolviert werden.