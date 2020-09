Fünf Verletzte nach Zusammenstoß von Rettung und PKW in Niederösterreich

Fünf Verletzte forderte der Unfall in Enzenreith in Niederösterreich.

Fünf Verletzte forderte der Unfall in Enzenreith in Niederösterreich. ©APA (Sujet)

Fünf Verletzte forderte der Unfall in Enzenreith in Niederösterreich. ©APA (Sujet)

Sonntagnachmittag sind in Enzenreith im niederösterreichischen Neunkirchen ein Auto und ein Rettungswagen kollidiert. Der Unfall ereignete sich an einer Kreuzung an der B17. Laut LPD NÖ wurden fünf Personen verletzt, die ins Landesklinikum Wiener Neustadt transportiert wurden.

Das Fahrzeug des Arbeiter-Samariter-Bundes Ternitz war der Polizei zufolge einsatzmäßig und mit eingeschaltetem Blaulicht unterwegs. Ein 84-Jähriger am Steuer eines Autos dürfte den Rettungswagen übersehen haben, als er nach links abbiegen wollte. Die Kollision war die Folge.

Der Pkw-Lenker wurde mit einem Notarztwagen, seine Ehefrau (73) und Beifahrerin per Notarzthubschrauber ins Krankenhaus transportiert. Im Einsatzfahrzeug wurden ein 20-Jähriger, der am Steuer gesessen war, und zwei Sanitäter (19 und 24) verletzt. An beiden Unfallautos entstand Totalschaden, so die Polizei.