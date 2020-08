In Wien wurden am Donnerstag gleich fünf mutmaßliche Drogendealer in Wien festgenommen. Vier von ihnen befinden sich in Haft.

In Wien-Mariahilf kam es zu vier Festnahmen nachdem die Personen im Alter von 29, 32, 38 und 42 beim Verkauf von Suchtmittel in der Gumpendorfer Straße beobachtet werden konnten. Die Männer ließen sich widerstandlos festnehmen, drei von ihnen wurden in eine Justizanstalt gebracht.

Mutmaßlicher Drogendealer in Wien-Fünfhaus festgenommen

In Wien-Fünfhaus kam es in der Diefenbachgasse zu einer weiteren Festnahme nachdem ein 32-jähriger österreichischer Staatsbürger ebenfalls Drogen an einen Mann verkauft haben soll. Der 32-Jährige wurde in eine Justizanstalt gebracht.

Bei den Festgenommenen wurden Suchtmittel und Bargeld sichergestellt.