Fünf Motorradfahrer am Samstag bei Unfällen in NÖ verletzt - darunter zwei Wiener

Am Samstag kam es in Niederösterreich gleich zu fünf Motorradunfällen. Drei davon fanden auf der B21 im Gemeindegebiet von Hohenberg im Bezirk Lilienfeld statt, zwei weitere Unfälle passierten im Bezirk Zwettl. Alle Biker wurden verletzt. Zwei der Motorradlenker stammen aus Wien.

Zwei Wiener unter verletzten Bikern in Lilienfeld

Zwei Verletzte bei Motorradunfällen in Zwettl

Zwei Motorradfahrer sind am Samstagnachmittag bei Verkehrsunfällen im Bezirk Zwettl verletzt worden. Ein 52-jähriger Biker kam in Martinsberg in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab. In Grafenschlag stieß ein 68-Jähriger beim Abbiegen mit einem Pkw zusammen und stürzte, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich.