Fünf Mio. Euro für Wiederaufbau in Südost- und Osteuropa

Österreich hat der International Finance Corporation (IFC), dem Privatsektorarm der Weltbankgruppe, fünf Millionen Euro zugesagt.

Damit sollen laut Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) unternehmerische Projekte zum Wiederaufbau in Ost- und Südosteuropa unterstützt werden. Blümel hat laut einer Aussendung am Freitag den neuen Leiter der IFC, Makhtar Diop, in Wien getroffen.