Fünf Drogendealer in Wien festgenommen

In der Nacht auf Samstag haben Beamte der Einsatzgruppe zur Bekämpfung von Straßenkriminalität fünf mutmaßliche Drogendealer festgenommen.

Dem lagen mehrere Amtshandlungen zugrunde, wie die Landespolizeidirektion am Samstag bekannt gab.

27-Jähriger verkaufte Kokain in Wien-Liesing

Nach dem Hinweis eines Suchtgiftermittlers wurde ein 27-Jähriger beim Verkauf von Kokain im Bereich der U-Bahn-Station Erlaaer Straße in Wien-Liesing beobachtet und dingfest gemacht.

Festnahme in Wien-Döbling

Zwei Männer im Alter von 30 und 33 wurden wiederum in einer Wohnung in Döbling festgenommen. In der Wohnung wurden Suchtmittel und Bargeld sichergestellt.