Fünf Bundesländer beim 1-2-3-Ticket nun fix dabei

Das fünfte Bundesland hat mit Kärnten nun die Details für das geplante 1-2-3-Ticket beschlossen. Verträge mit vier Bundesländern sind noch ausständig.

Noch im Vorjahr war die österreichweite Stufe - alle öffentlichen Verkehrsmittel können österreichweit verwendet werden - für das erste Halbjahr 2021 angekündigt worden. Darauf angesprochen, meinte Gewessler, dass sie die Erste sei, die das konkrete Datum nennen werde, wenn es klar sei. "Mit allen anderen Bundesländern sind wir in der finalen Phase der Gespräche", sagte die Verkehrsministerin. Der Vertrag mit Kärnten sei "ein großer Schritt". Auf kaum ein anderes Projekt werde sie so oft angesprochen, ein österreichweites Ticket für den öffentlichen Verkehr stehe auch bereits "seit 15 Jahren in diversen Regierungsprogrammen". "Das Warten hat ein Ende", bekräftigte Gewessler.

1-2-3-Ticket: "Meilenstein der Mobilität"

Sowohl Schuschnig als auch Gewessler freuten sich über den Schritt in Richtung klimafreundliche Öffis. "Die Verkehrswende ist der Kernpunkt auf dem Weg zur Klimaneutralität bis 2040", sagte die Umweltministerin. "Wir investieren so viel Geld wie nie zuvor in den Ausbau der Bahninfrastruktur", sagte sie. "Das beste Ticket bringt nichts, wenn nur zweimal am Tag ein Bus kommt", betonte Schuschnig. Deshalb werde in den Ausbau investiert und die Taktung "weiter intensiv verdichtet", sagte der Landesrat. 23 Prozent der Kärntnerinnen und Kärntner nutzen bereits regelmäßig Bus und Bahn. "Wir wollen den Anteil erhöhen", sagte Schuschnig. "Wir müssen dafür sorgen, dass die Öffis für die Menschen in unserem Land das günstigste und leistbarste Fortbewegungsmittel in unserem Land sind", gab Gewessler als Ziel aus.