Führerscheinprüfung auf Türkisch ab sofort nicht mehr möglich

Künftig können Führerscheinprüfungen in Österreich nur mehr auf Deutsch, Englisch, Kroatisch und Slowenisch absolviert werden. Auch die Theoriefragen werden nicht mehr ins Türkische übersetzt.

Ab Samstag, 1. Juni, können Führerscheinprüfungen in Österreich nicht mehr in türkischer Sprache absolviert werden. Sie können künftig nur noch in den Sprachen Deutsch, Englisch, Kroatisch und Slowenisch abgelegt werden. Ebenfalls ab Samstag gibt es für die Computer-Prüfung auch 1.908 neue Theoriefragen für die Klassen C, D, E und F. Diese wurden nicht mehr ins Türkische übersetzt.