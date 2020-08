FSW gab 2019 1,9 Mrd. Euro aus: Größter Teil für Pflege

Der Fonds Soziales Wien hat heute seinen Geschäftsbericht präsentiert. Insgesamt wurden 112.300 Kunden betreut. Dabei gab es deutlich weniger Flüchtlinge, der größte Teil konzentrierte sich auf die Pflege.

Der Fonds Soziales Wien (FSW) hat im Vorjahr 112.300 Kundinnen und Kunden betreut. Das Budget lag bei 1,9 Mrd. Euro - und damit um einiges höher als 2018 (1,75 Mrd.). Der Großteil des Geldes, nämlich gut 1,2 Mrd. Euro, floss dabei in den Pflegebereich, wie FSW-Chefin Anita Bauer am Freitag bei der Präsentation des Geschäftsberichts darlegte.

112.300 Menschen wurde geholfen

Was die Angebote für die FSW-Kunden anbelangt, gingen - abseits des großen Brockens Pflege, wo etwas mehr als 58.000 Menschen unterstützt wurden - 315 Mio. Euro in den Bereich Behindertenarbeit, 108 Mio. Euro in die Flüchtlingshilfe und 88 Mio. Euro in die Wohnungslosenhilfe.