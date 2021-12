Frühstarterbonus statt Hacklerpension ab 2022

Für die Pensionisten bringt das Jahr 2022 das Aus für die abschlagsfreie Frühpension, stattdessen wird der sogenannte Frühstarterbonus eingeführt.

Hacklerpension fällt - Frühstarterbonus als neue Regelung

Die Langzeitversicherten-Regelung, die einen Pensionsantritt nach 45 Versicherungsjahren mit 62 ohne Abschläge ermöglicht, fällt in der bisherigen Form. Zwar kann man weiter mit 62 in den Ruhestand treten, muss aber wieder 4,2 Prozent an Abschlägen hinnehmen. Statt dieser "Hackler-Regelung" gibt es nun einen sogenannten Frühstarterbonus. Das bedeutet, dass für jedes Monat, das vor Vollendung des 20. Lebensjahrs gearbeitet wurde, ein Euro drauf kommt. Gedeckelt ist das mit 60 Euro, um die die Pension erhöht werden kann. Voraussetzung für den Bonus ist, dass insgesamt 25 Beitragsjahre vorliegen und dass zwölf Monate davon bis 20 erworben wurden. Damit können jene, die durchgängig gearbeitet haben, bis zu 840 Euro im Jahr lukrieren, wenn man die 13. und 14. Zahlung einrechnet.

Pensionen werden gestaffelt erhöht

Ausgleichszulagenbonus nach 30 Erwerbsjahren

Außerdem wird die Pensionsanpassung für Neu-Pensionisten, also für jene, die 2021 in Pension gegangen sind, aliquotiert. Wer also 2021 im Jänner in Pension gegangen ist, bekommt noch die volle Anpassung, wer im Februar gegangene ist nur mehr 90 Prozent der Erhöhung, die März-Pensionisten 80 Prozent und so weiter. Jene, die im November oder Dezember aus dem Arbeitsleben ausgeschieden sind, bekommen 2022 überhaupt keine Erhöhung, sondern erst 2023.