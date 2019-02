Frühlingsbote zurück: Erster Storch in Marchegg gesichtet

Früher als erwartet landete am Dienstag der erste Weißstorch in diesem Jahr im WWF-Reservat Marchauen in Niederösterreich.

Am 26. Februar tauchte der erste Weißstorch im WWF-Reservat Marchauen in Niederösterreich auf. Fast drei Wochen früher als in den vergangenen Jahren, läutet der gefiederte Frühlingsbote heuer die Storchensaison ein. Meister Adebar drehte seine Runden über dem Reservat, nachdem er gestern schon in der Umgebung gesichtet wurde.

10.000 Kilometer Flugreise: Erster Storch in Marchegg gelandet Abhängig von der Großwetterlage und der Thermik, werden innerhalb der nächsten Wochen nach und nach die übrigen Störche eintreffen. Die Marchegger Störche gehören zu den Ostziehern, die von Ost- und Südafrika via Ägypten und Bosporus nach Österreich kommen – eine Flugreise von rund 10.000 Kilometern. Während anderswo die Storchennester auf Hausdächern zum Ortsbild gehören, brüten die Störche der Marchauen großteils in den alten Eichen beim Schloss. Das macht die Marchegger Weißstorchkolonie einzigartig in Europa.

Die männlichen Störche sind meist etwas früher zurück und besetzen die riesigen Baumhorste. Danach warten sie darauf, dass sich ein Weibchen zu ihnen gesellt. Oft ist das die Partnerin der vorangegangenen Jahre. Gleich nach der Paarbildung machen sich die Störche an die “Renovierung” des Horstes. Im April beginnt das Brutgeschäft.

“2018 zogen in den unteren Marchauen in und um Marchegg 35 Storchenpaare insgesamt 88 Jungvögel groß”, erklärt Jurrien Westerhof vom WWF Österreich. “Es gab etwas weniger Brutpaare als im Vorjahr, doch die Anzahl der ausgeflogenen Jungvögel liegt im langjährigen Durchschnitt.”

Storchenhaus ab 23. März wieder geöffnet Ab dem 23. März hat das Storchenhaus im Schlosspark Marchegg wieder täglich von 09.30 bis 16.00 Uhr geöffnet. Das Informationszentrum für Naturtourismus mit angeschlossenem Shop für Bio- und regionale Produkte bietet spannende Exkursionen in die Au für Familien und Schulklassen an. >> Hier mehr erfahren