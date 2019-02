Frühjahrsputz-Studie: Putzfrau ist den meisten zu teuer

Der Frühjahrsputz steht an und man fragt sich, ob man nicht etwa besser eine Haushaltshilfe engagieren sollte. Die diesjährige Frühjahrsputzstudie von durgol gewährt Einblicke in den Putzalltag der Österreicher.

7 % in Österreich engagieren eine Reinigungshilfe

Nur selten kommt eine externe Reinigungskraft zu Hilfe. Weniger als die Hälfte der Befragten will sich diese prinzipiell nicht leisten (44 % AT), rund ein Drittel gibt an, sich keine Hilfe leisten zu können. Während 36% der Österreicher lieber selbst den Putzlappen schwingen, um ihre Privatsphäre zu schützen und niemanden in ihre Wohnung lassen zu müssen, ist es für 18 % der Österreicher auch gar nicht so wichtig, ob alles ganz sauber ist, daher brauchen sie auch keine Reinigungskraft.