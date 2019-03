Frühjahrskollektion: Mode-Auftakt in der SCS und Wiener Donauzentrum

Von 28. Februar bis 2. März 2019 präsentiert das Wiener Shoppingcenter Donau Zentrum sowie die SCS die neuesten Trends des Frühlings. Mit dabei ist Stardesignerin Marina Hoermanseder und Influencerin Celina Blogsta im DZ sowie Influencerin Dzeni und Modeexperte Wolfgang Reichl in der SCS.

Am Freitag, 1. März, tritt Influencerin Celina Blogsta im Donau Zentrum auf. Die Trendsetterin ist bei einem exklusiven Meet & Greet mit ihren Fans im Fashion Village anzutreffen. Außerdem macht LUSH beim DIY Workshop die einfache Herstellung von Kosmetik vor. Zum Abschluss am Samstag, den 2. März bringt der Wiener Sänger Edwin um 16:00 Uhr mit seiner Live-Performance das Donau Zentrum zum Beben. Beim dritten DIY Workshop mit Sostrene Grene können alle Donau Zentrum VIPs Schmuck selbst gestalten.

In der SCS bietet sich für rund 60 Kandidaten die Chance auf einen der 30 Catwalk-Plätze für die Fashion Shows am Samstag am Water Plaza. Die Kandidaten konnten sich bereits beim online Model-Scouting gegen über 1.100 Bewerbern durchsetzen. Beweisen müssen sie sich ein letztes Mal am Donnerstag, 28. Februar ab 16:00 Uhr vor einer prominent besetzten Jury, der unter anderem Influencerin Dzeni und Modeexperte Wolfgang Reichl angehören.

Am Freitag wird ganztägig im gesamten Center live für den Catwalk trainiert. Ex-„Miss Austria“ Julia Furdea moderiert an allen drei Tagen das unterhaltsame Programm. Neue Inspirationen und Tipps zum eignen Look gibt es für alle Besucher beim Styling-To-Go am Water Plaza. Für alle SCS VIPs bietet sich die Chance, beim Online-Gewinnspiel auf www.scs.at einen Wochenend-Trip über 3 Tage in die Modemetropole Paris zu gewinnen.