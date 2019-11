Früherer FPÖ-Abgeordneter Karlsböck starb mit 59 Jahren

Der FPÖ-Politiker Andreas Karlsböck starb am Freitag mit nur 59 Jahren. Er hatte 2017 sein Nationalratsmandat wegen einer schweren Erkrankung nicht angenommen.

Der langjährige freiheitliche Nationalratsabgeordnete Andreas Karlsböck ist am Freitag nach langer Krankheit wenige Tage nach seinem 59. Geburtstag verstorben. Das teilte die FPÖ Wien am Samstag in einer Aussendung mit. Der ehemalige freiheitliche Wissenschaftssprecher hatte 2017 sein Nationalratsmandat wegen einer schweren Erkrankung nicht angenommen.