Frühbucheraktion: Mit VIENNA.at zur Wiener Restaurantwoche

Feinschmecker haben von 2. bis 8. März bei der Wiener Restaurantwoche wieder die Gelegenheit, sich durch die Spitzenrestaurants der Stadt zu schlemmen. Mit VIENNA.at kann der Tisch im Lieblingslokal bereits vor dem offiziellen Buchungsstart gesichert werden.

In der ersten Märzwoche vom 2. bis 8. 3. 2020 können Gourmets die Spitzengastronomie der Stadt im Rahmen der 21. Wiener Restaurantwoche erkunden und genießen. Dabei zeigen die besten Köche der Stadt mit speziell kreierten Menüs was in ihnen steckt. Tische sind offiziell ab dem 17. Februar unter www.restaurantwoche.wien reservierbar.