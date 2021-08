Frühbucheraktion für die Wiener Restaurantwoche für VIENNA.at-User

Die Wiener Restaurantwoche geht ab dem 30. August in die 23. Runde. Für VIENNA.at-User haben wir eine exklusive Frühbucheraktion

Die Wiener Restaurantwoche ist eines der beliebtesten kulinarischen Ereignisse des Jahres. Besucher können sich vom 30. August bis 05. September in verschiedensten Top-Restaurants zum 23. Mal verköstigen lassen.

Frühbucheraktion zur Wiener Restaurantwoche mit VIENNA.at

Wiener Resturantwoche startet am 30. August 2021

Eine Woche lang werden in Wien und Umgebung hochkarätige Menüs zum Fixpreis serviert. Das jährlich steigende Aufgebot der Haubenköche lässt Gourmet – Herzen höherschlagen. Denn der kulinarischen Fantasie der teilnehmenden Köche sind, wie jedes Jahr, keine Grenzen gesetzt!

Gehobene Küche zu fixen Preisen genießen

Zur Wiener Restaurantwoche bieten gehobene Restaurants abends ein 3-gängiges Gourmetmenü ab € 29,50 an. Die mittägliche Gaumenfreude in 2 Gängen ist in ausgewählten Lokalen bereits ab € 14,50 zu haben. Restaurants mit mehr als einer Haube können je zusätzlicher Haube einen Aufpreis von € 10,00 für das Dinner und € 5,00 für den Lunch verrechnen