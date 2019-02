Frühbucheraktion für die Wiener Restaurantwoche für VIENNA.at-User

Bereits zum 19. Mal findet vom 18. bis 24. März 2019 die Wiener Restaurantwoche statt. Auf VIENNA.at können Sie sich bereits vor dem offiziellen Buchungsstart Ihren Tisch bei der Wiener Restaurantwoche sichern.

Von 18. bis 24. März findet bereits die 19. Wiener Restaurantwoche mit 75 ausgewählten Spitzenrestaurants statt. Sieben Tage lang können Wiener Gourmets hochqualitative Menüs in 2 oder 3 Gängen zum Fixpreis genießen. Tische sind ab 5. März unter www.restaurantwoche.wien reservierbar.

Für Feinschmecker ist die Wiener Restaurantwoche ein Fixpunkt im Gourmetkalender. Eine Woche lang werden Menüs zu Jubelpreisen in renommierten Restaurants angeboten. Die Wiener Restaurantwoche steht für Vielfalt und Raffinesse und bietet ein breites Spektrum an kreativer Kochkunst. Von klassisch österreichischen Gerichten auf Sterneniveau bis hin zu japanischer Kochkunst werden den Gästen kulinarische Hochgenüsse geboten. Zur Auswahl stehen 75 Reszrants in Wien und Umgebung.