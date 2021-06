Frühbucher kommen ab Juli günstiger zu ÖBB-Tickets

Ab 1. Juli startet bei den ÖBB ein leicht verändertes Preissystem für Standardtickets im Tagverkehr. Früh- bzw. Online-Bucher können sich etwas günstigere Fahrkarten sichern.

Der Zeitpunkt der Buchung und der Verkaufskanal bestimmen den Ticketpreis, wie das Unternehmen am Donnerstag in einer Aussendung betonte. Die billigsten Tickets gibt es 180 bis 15 Tage vor Fahrtantritt.

Online, also via ÖBB-App oder ÖBB-Homepage, kommt der Kauf günstiger als am Fahrkartenautomaten bzw. -schalter, so die Abstufung.