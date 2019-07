Frontalcrash mit Lkw in NÖ: Fünf Jugendliche verletzt

Am Montagabend forderte ein Unfall im Bezirk Tulln fünf Verletzte. Ein voll besetzter Pkw kollidierte frontal mit einem Lkw.

Weil ein 17 Jahre alter Lenker an einer Kreuzung der B4 vermutlich eine rote Ampel übersehen hatte, ist sein Auto am Montagabend in Großweikersdorf (Bezirk Tulln) mit dem Lkw eines 33-Jährigen kollidiert.