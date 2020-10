Die 84-Jährige schwebt in Lebensgefahr.

Die 84-Jährige schwebt in Lebensgefahr. ©APA/HANS PUNZ

Frontalcrash in Schwechat: 84-Jährige in Lebensgefahr

Am Donnerstagabend kam es zu einem Frontalcrash in Schwechat. Dabei wurden zwei Senioren schwer verletzt, eine 84-Jährige schwebt in Lebensgefahr.

Ein Verkehrsunfall in der Schwechater Katastralgemeinde Mannswörth (Bezirk Bruck a. d. Leitha) hat am Donnerstagabend für zwei Senioren tragisch geendet. Ein 51-jähriger Lenker war laut Polizeiangaben vom Freitag mit seinem Pkw in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn geraten und frontal mit dem Wagen eines 86-Jährigen kollidiert. Der Pensionist aus Wien-Simmering wurde schwer, seine 84-jährige Beifahrerin gar lebensgefährlich verletzt.

84-Jährige ins Krankenhaus geflogen

Ein Notarzthubschrauber flog die betagte Frau in das Universitätsklinikum St. Pölten, teilte die Landespolizeidirektion Niederösterreich in einer Aussendung mit. Der 86-Jährige wurde in das Landesklinikum Baden transportiert. Sein Unfallgegner erlitt leichte Blessuren.