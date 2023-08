Frontal-Kollision mit Lkw kostete 62-Jährigem in NÖ das Leben

Am Dienstagnachmittag kam es im Bezirk Bruck/Leitha in Niederösterreich zu einem tödlichen Verkehrsunfall.

Ein 62 Jahre alter Mann ist am Dienstagnachmittag bei einem Verkehrsunfall im Bezirk Bruck a. d. Leitha gestorben. Er war gegen 15.30 Uhr auf der B 60 in Richtung Enzersdorf an der Fischa unterwegs, als er aus noch unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn geriet und frontal mit einem entgegenkommenden Lkw kollidierte.