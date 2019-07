Frontal-Kollision in NÖ: Pkw-Lenker reanimiert

Nach einer Frontal-Kollision mit einem Lkw und einem Pkw im Bezirk Melk musste ein 57-Jähriger am Mittwoch von den Rettungskräften reanimiert werden.

Ein 57-jähriger Lenker ist Mittwochfrüh mit seinem Pkw auf der Wiener Straße in Melk aus unbekannter Ursache auf die linke Fahrbahnseite geraten und dort mit einem entgegenkommenden Lkw und einem Auto kollidiert. Der Einheimische wurde an Ort und Stelle vom Notarzt und von Sanitätern reanimiert, berichtete die Polizei. Danach wurde der Schwerverletzte per Hubschrauber abtransportiert.