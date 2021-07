Frontal-Crash in Kreisverkehr in NÖ: Beide Lenker betrunken

Zwei alkoholisierte Lenker sind mit ihren Pkw frontal in einem Kreisverkehr in Seitenstetten im Bezirk Amstetten kollidiert.

Frontal-Crash im Kreisverkehr: Drei Verletzte

Blessuren erlitten bei dem Unfall in den frühen Morgenstunden die Beifahrer in beiden Autos, Männer im Alter von 20 und 23 Jahren. Auch der jüngere der beiden Lenker wurde verletzt. Alle drei wurden in das Landesklinikum Amstetten gebracht.