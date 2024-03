Fritz Zeder folgt Pilnacek als Sektionschef für Strafrecht

Fritz Zeder, bisheriger Leiter der Abteilung für strafrechtliche Nebengesetze, wird neuer Sektionschef für Strafrecht im Justizministerium.

Fritz Zeder tritt die Nachfolge des verstorbenen und zuvor suspendierten langjährigen Sektionsleiters Christian Pilnacek an, wie aus einer Mitteilung des Ministeriums hervorgeht.

Fritz Zeder ab 1. April Sektionschef für Strafrecht

Zeder, der als leitender Staatsanwalt und Honorarprofessor für Strafrecht an der Universität Wien tätig ist, wird seine neue Position am 1. April antreten. Bis zuletzt hatte Christian Manquet die Sektion übergangsweise geführt, bis er Ende Januar in den Ruhestand trat. Zu Zeders Zuständigkeitsbereich gehört auch die Abteilung, die er zuvor leitete.