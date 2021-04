Frist für Schulversuche soll bis 2027 verlängert werden

Die Frist für das Auslaufen von "alten" Schulversuchen soll bis August 2027 verlängert werden. Das sieht ein Gesetzesentwurf des Bildungsministeriums vor. Ursprünglich hätten diese bis August 2025 beendet sein müssen.

Im Bildungsreformgesetz 2017 wurde geregelt, dass alle zu diesem Zeitpunkt bereits laufenden Schulversuche entweder mit dem in der Bewilligung vorgesehenen Zeitpunkt oder spätestens am 31. August 2025 enden müssen. Dann sollen sie entweder verworfen oder ins Regelschulwesen überführt worden sein. Die Fristverlängerung wird nun mit der COVID-19-Pandemie begründet: Aufgrund des "damit verbundenen außerordentlichen Arbeitsanfalles war es noch nicht für alle Schulversuche, die übergeführt werden sollen, möglich, die erforderlichen Vorbereitungsarbeiten abzuschließen", heißt es in den Erläuterungen.

Schüler-Schüler-Gespräch bei Fremdsprachen-Matura

Auch eine Änderung im Minderheitenschulwesen für Kärnten soll in eine Überführung eines Schulversuchs münden: "Aus pädagogischen Erwägungen" soll im Lehrplan eine Trennung des gemeinsamen Pflichtgegenstandes "Deutsch, Slowenisch, Lesen, Schreiben" in die beiden Pflichtgegenstände "Deutsch, Lesen, Schreiben" und "Slowenisch, Lesen, Schreiben" vorgenommen werden. Begründet wird dies unter anderem damit, dass schon jetzt in der vierten Klasse der zweisprachigen Volksschulen für eine mögliche AHS-Aufnahme die Beurteilung in Deutsch gesondert auszuweisen ist. Eine weitere neue Regelung im Minderheiten-Schulgesetz für Kärnten soll außerdem ermöglichen, neben der Handelsakademie in Klagenfurt weitere berufsbildende mittlere und höhere Schulen in Kärnten zweisprachig zu führen.