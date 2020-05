Friseuröffnung in NÖ: Neue Arbeitsroutine und Kundenandrang

In einem Friseursalon in Zwettl herrscht nach der rund siebenwöchigen Pause hekische Betriebsamkeit. Die Wiedereröffnung bringt volle Terminkalender, aber auch neue Arbeitsroutine für die Mitarbeiter.

Vereinbart wurde der APA-Lokalaugenschein bereits vor mehreren Wochen infolge eines Facebook-Aufrufs des Friseurgeschäfts. Terminwünsche konnten ab Mitte April per Mail an das Team des "Haarwunderland" gerichtet werden, wenige Tage darauf folgte eine telefonische Bestätigung.

Mund-Nasenschutz beim Friseurbesuch

Lokalaugenschein in Zwettl

Schnell wird klar, dass die Arbeitsroutine für das Personal in den kommenden Wochen eine andere sein wird, schließlich gilt es sowohl beim Haareschneiden als auch beim Färben auf die Schutzmasken der Kunden aufzupassen. An der diesbezüglichen Schlüsselstelle, den Ohren, erscheinen die handwerklichen Griffe aber bereits ziemlich gut eingeübt.

Wertschätzung für Friseurberuf gestiegen

Durch die wochenlange Pause sei die Wertschätzung für den Friseur-Beruf durchaus gestiegen, befindet eine Mitarbeiterin. Dass die Salons wieder öffnen werden, sei in den vergangenen Tagen immer wieder Thema in den Medien gewesen, wurde positiv bemerkt. Die Erleichterung über die Betriebsaufnahme bei den Kunden wird von einer betagten Dame deutlich veranschaulicht. "Wie die schon ausschauen", seufzt sie in Anbetracht ihrer Haare, als sie sich in den Friseursessel niederlässt.